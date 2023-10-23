Bitlis Ahlat'ta Şiddetli Yağmur Kuru Fasulye Hasadını Olumsuz Etkiledi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli yağmur kuru fasulye hasadını olumsuz etkiledi. Bir hafta süren yağmur nedeniyle sökümü tamamlanan ve harmanı yapılamayan 10 bin dekar alandaki ürün tarlada kaldı.

Şiddetli yağmur kuru fasulyeyi vurdu

Ahlat ilçesinde 1 hafta süren yağmur kuru fasulye hasadını olumsuz etkiledi, 10 bin dekardaki ürün tarlada kaldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde şiddetli yağmur kuru fasulye hasadını olumsuz etkiledi. Bir hafta süren yağmur nedeniyle sökümü tamamlanan ve harmanı yapılamayan 10 bin dekar alandaki ürün tarlada kaldı.

Türkiye'nin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayan Ahlat ilçesinde 20 gün önce başlayan hasat, şiddetli yağmur nedeniyle sekteye uğradı. Önceden sökümü yapılıp tarlalarda kurumaya bırakılan kuru fasulye bitkileri yağmur nedeniyle kuruyamadı. Şiddetli yağmur altında ıslanan kuru fasulye çiftçiyi zor durumda bıraktı. Yaklaşık 10 bin dekar tarım arazisinde kuruması beklenen kuru fasulye bitkisinin çiftçiler tarafından çevrilme işlemi yapılıyor.

Yağışlar sonrası ürünleri tarlada kalan çiftçileri ziyaret eden Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, "Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyordu. Hava şartlarının elverişsizliğinden dolayı sökümü yapılan kuru fasulyeler patoza vurulamadan tarlada kaldı. Şimdi çiftçiler havaların güzel olmasını fırsat bilerek kuru fasulye bitkilerinin kuruması için çevirme işlemine başladılar. 10 gün havalar böyle güzel giderse yerde fasulyemiz kalmaz inşallah. Yüzde 20 zararımız olur ama ona da yapacak bir şeyimiz yok" dedi.

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kuru fasulyelerimiz oldukça güzel, verimi güzel" diyen AHZO Başkanı Demirden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerimiz çok kaliteli. Sadece yağışlardan dolayı etkilendik, toplamada zorluk çektik. Yağışlar uzun sürdü. Bu yıl Ahlat'ta yaklaşık 50 bin dekar alanda kuru fasulye ekimi yapıldı. 20 bin ton kuru fasulye elde etmeyi düşünüyoruz. 10 bin dekar alanda ürünlerimiz yağışlardan dolayı yerde kaldı. Havalar böyle giderse 10 gün içerisinde onlarında hasadı yapılır."

"Ahlat kuru fasulyesi, Türkiye pazarında aranılan bir üründür"

Ahlat kuru fasulyesinin kalite olarak çok tercih edilen bir ürün olduğunu vurgulayan Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, "Ahlat kuru fasulyesi kendine özgü aroması, tadı ve görünümüyle bölgede ve Türkiye pazarında aranılan bir üründür. Yemeklik kuru fasulye olarak Türkiye pazarının ilk 5 sırasının içindeyiz. Tohum üretiminde de Türkiye birincisiyiz. Çiftçilerimiz yağışlardan dolayı mağdur oldular, satışlar birazda düşük. Fiyatlarda düşmeye başlamış. İnşallah bunlar yakın zamanda düzelir. İnşallah Toprak Mahsulleri Ofisimiz ve Tarım Kredi Kooperatifimizin de alıma gireceğini düşünüyoruz. Bugünlerde onlarda alıma girerlerse çiftçimizin bu mağduriyetini gidermiş olacağız" diye konuştu.

Yağışlar nedeniyle tarlada ürünü kalan kuru fasulye üreticilerinden Safter Efendioğlu ise "Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yapıyorum. Kuru fasulye ekiyoruz. Bu sene olumsuz hava şartlarından dolayı mahsulümüz yerde kaldı. Tek temennimiz hava şartlarının biraz düzelmesi oldu. Çiftçiler mağdurdur, büyük kısmının ürünleri hala yerdedir. Şu an tarlada çevirme işlemi yapıyoruz. Mahsul kurusun diye bekliyoruz ki satabilelim" dedi.