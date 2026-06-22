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Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesaplarında 630 milyon TL'lik para hareketi tespit edilirken, 112 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir konuldu.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilere ait banka hesaplarında 630 milyon TL'lik hareket tespit edilirken, 112 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Tefecilik' suçunu işledikleri belirlenen 4 şüpheliye yönelik çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında, 16 Haziran'da 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 63 tabanca mermisi, 3 şarjör, 1 imzalı senet, toplam 245 bin TL tutarında 2 banka dekontu, 61 sözleşme, 9 kimlik kartı, 1 alacak defteri, 1 POS cihazı, 4 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 630 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi. Ayrıca şüphelilere ait yaklaşık 112 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir uygulanmasına karar verildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.Ç., R.Ç. ve H.T. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilikle mücadelede taviz verilmeyeceğini, operasyon ve soruşturmaların artarak devam edeceğini, tefecilik yapanların üzerine kararlılıkla gidileceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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