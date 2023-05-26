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Bisikletli cambaz hırsız kamerada

Bisikletli cambaz hırsız kamerada

Güncel Haberler

Bursa'da bir hırsız evin depo kısmında bulunan kapıyı sırtlayıp bisikletle kayıplara karıştı. Hırsızın hem bisiklet sürüp hem de bisiklet üzerinde kapıyı taşıması izleyenleri hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir hırsız evin depo kısmında bulunan kapıyı sırtlayıp bisikletle kayıplara karıştı. Hırsızın hem bisiklet sürüp hem de bisiklet üzerinde kapıyı taşıması izleyenleri hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde bir evin depo kısmında bulunan malzemeleri gözüne kestiren bir şahıs bölgede bir süre keşif yaptı. Etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilen hırsız güpegündüz içeri girdi. Birçok malzemenin bulunduğu depoda kapıyı alan şahıs dışarı çıktı. Kapıyı sırtlayarak bisiklete binen hırsız, bir eliyle kapıyı tutup diğer eliyle direksiyonu tutarak kayıplara karıştı. İzleyenleri hayrete düşüren cambaz hırsız güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi o anları hayretle izledi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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