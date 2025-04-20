Bisiklet Tutkunlarından Ölümüne Anma Pedalı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bisiklet tutkunları, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşları için pedal çevirdi.

Bir grup bisikletli, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Özgür Alkan'ı (47) anmak amacıyla Cahit Gündüz Caddesi'nde toplandı.

Alkan'ın evine kadar pedal çeviren bisikletliler, aileye başsağlığı diledi. Grup, daha sonra "Bisikletime çarparsan ölürüm, bisikletli ölümler son bulsun" yazılı pankart açtı.

Özgür Alkan'ın ablası Şeniz Alkan, yaptığı konuşmada, bisiklet kazalarının Türkiye'nin sorunu olduğunu söyledi.

Yolların sadece motorlu araçlara ait olmadığına dikkati çeken Alkan, "Bisiklet bir spor ama aynı zamanda ulaşım aracıdır. İşime giderken bisiklet kullanıyorum, çocuğum okula giderken bisiklet kullanıyor yani hepimiz bisiklet kullanıyoruz. Artık yasaların düzenlenmesini ve bu yolda adımlar atılmasını, bu sorunun giderilmesini istiyoruz." dedi.

Alkan'ın kuzeni Cemal Varış da Özgür'ü toprağa vermenin acısını yaşadıklarını, kazada yaralanan İlker Muallim için mücadele verdiklerini kaydetti.

Kaza

Fethiye-Muğla kara yolunda Ali T. (70) idaresindeki 48 D 3544 plakalı otomobil, 17 Nisan'da Göcek mevkisinde aynı yönde giden bisikletlilere çarpmış, kazada yaralanan bisiklet sürücüleri Özgür Alkan, Rahmi Gözele (41) ve İlker Muallim (42), sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Alkan, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.