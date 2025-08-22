Birleşik Kamu-İş Üyeleri Toplu Sözleşme Talepleri İçin Eylemde

ANKARA'da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları (Birleşik Kamu-İş) Konfederasyonu üyeleri, 8'inci Dönem Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezi önünde açıklama yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu üyeleri, Toplu Sözleşme sürecine ilişkin taleplerini iletmek amacıyla konfederasyon genel merkezi önünde toplandı. Toplu sözleşmede uzlaşmaya varılamamasına tepki gösteren konfederasyon üyeleri, 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi. Konfederasyon Başkanı Orhan Yıldırım, daha sonra grup adına açıklamada bulundu. Yıldırım, '4188 sayılı Sendikalar Yasası'nın yetersiz olduğunu belirterek, memurlara grev hakkını vermeyen bir sendika yasasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Yıldırım, "Biz hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadan bunu konuşuyoruz. Biz bir daha söylüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu ekmeği de kimsenin bizim elimizden alıp, kendi cebine aktarmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.