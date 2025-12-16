Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Yıldırım: "Biz Bu Krizin Sebebi Değiliz, Bedelini de Biz Ödemeyeceğiz. 19 Aralık Cuma Günü İş Bırakıyoruz"

Haber : Ogün AKKAYA - Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 19 Aralık Cuma günü konfederasyonlarının iş bırakacağını açıklayarak, "Biz bu krizin sebebi değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz. Bu mücadeleyi yükselterek sürdüreceğiz ve hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. 19 Aralık Cuma günü tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri mücadelemize desteğe davet ediyoruz" dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekonomik kriz, artan enflasyon ve yoksullaştırıcı bütçe politikalarına yanı sıra maaş ve ücretlerin erimesine tepki göstermek amacıyla, 19 Aralık'ta iş bırakacak ve saat 14.00'te TBMM önünde basın açıklaması yapacak.

Birleşik Kamu-İş, yoksulluk sınırının üzerinde maaş, seyyanen zammın tüm emekçi ve emeklilere verilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, enflasyon farkının aylık ödenmesi, yılda dört ikramiye ve kira yardımı başta olmak üzere taleplerini kamuoyuyla paylaşacak.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iş bırakma eylemine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşmenin ardından bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatan Yıldırım, "Biz toplu sözleşme sürecinde demiştik, bu hakkımızı alana kadar mücadeleye Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz iş bırakmak memurların durup dururken istediği bir şey değil ama gelinen noktada enflasyon ortada"

Diğer konfederasyonlara da birlikte iş bırakma çağrısı yaptıklarını ifade eden Yıldırım, "Meclisteki 600 milletvekilinin tamamını etkileyebilecek şekilde bir mücadele örelim dedik ama diğer konfederasyonlar bu süreçte iş bırakma noktasında bizim düşüncemize katılmadılar. Onlara da saygı duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

İş bırakma kararı almalarının nedenine değinen Yıldırım, "Biz iş bırakmak memurların durup dururken istediği bir şey değil ama gelinen noktada enflasyon ortada. TÜİK'in gerçek olmayan rakamları üzerinden açıklanan enflasyon bizi gittikçe tüketiyor. Geçmişten bu yana insanca yaşam düzeyimiz aşağı doğru geriliyor" dedi.

"Milli gelir artıyorsa refah payı da dahil olmak üzere bunun tüm çalışanlara yansıtılmasını istiyoruz"

Yıldırım, tüm çalışanların yaşam koşullarının kötüleştiğini belirterek, "Tüm çalışanlar artık eskiye göre daha kötü yaşıyor. Daha kötü evlerde oturuyor, daha az dışarı çıkabiliyor, çocuklarına daha az harçlık verebiliyor, doğalgazı ve elektriği kısmak zorunda kalıyor" diye konuştu. Milli gelir vurgusu yapan Yıldırım, "Eğer ülkemizde bir üretim varsa, milli gelir artıyorsa refah payı da dahil olmak üzere bunun tüm çalışanlara yansıtılmasını istiyoruz. Ama hükümet bize 'düşündüğümüz kadar vereceğiz' diyor. Bugüne kadar hangi öngörü tutturdu ki şimdi tutsun?" ifadelerini kullandı.

"En düşük memur maaşı 50 bin lira ama kiralar 25-30 bin liradan başlıyor"

Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı'nın enflasyon beklentilerini yıl içinde defalarca revize ettiğini hatırlatan Yıldırım, "Her şey artarken kasım ayında enflasyonun yüzde 0,87 açıklanması hayatın gerçekleriyle örtüşmüyor. Bu, TÜİK'in yıllardır eleştirdiğimiz uygulamalarının bir sonucudur" dedi. Büyük kentlerde yaşamın sürdürülemez hale geldiğini söyleyen Yıldırım, "En düşük memur maaşı 50 bin lira ama kiralar 25-30 bin liradan başlıyor. Bu şartlarda tek maaşla geçinmek ve verimli hizmet üretmek mümkün değil" diye konuştu.

Yıldırım, 19 Aralık'ta Meclis önünde olacaklarını hatırlatarak, "Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Biz her şey bize verilsin demiyoruz. Milli gelirin adil bir şekilde paylaştırılmasını istiyoruz" dedi. Ekonomik krizin sorumlusu olmadıklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz bu krizin sebebi değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz. Bu mücadeleyi yükselterek sürdüreceğiz ve hakkımızı alana kadar devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, sözlerini, "19 Aralık Cuma günü tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri mücadelemize desteğe davet ediyoruz" çağrısıyla tamamladı.