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Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

AA - Abdullah Özkul - Güncel
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Niğde'de 61 yaşındaki kişi, yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Niğde'de 61 yaşındaki kişi, yaşadığı apartmanın merdivenlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın merdivenlerinde hareketsiz yatan birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Süha Kaya olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşadığı apartmanda merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

Bir kişi apartman merdivenlerinde ölü bulundu

AA / Abdullah Özkul - Güncel

112 Acil Çağrı, Niğde, Güncel, Haberler

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