BİOSB Başkanı Dr. Varlıbaş, Vali Yardımcısı Dr. Üçer'i ziyaret etti

Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB) ve Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, yeni İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer'e 'hoş geldin' ziyareti gerçekleştirerek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Dr. Varlıbaş'a teşekkür eden Dr. Üçer, kuruluş çalışmaları devam eden 'Biyoteknoloji Vadisi' vizyonunun ülkeyi ileriye taşıyacağını ifade etti. Dr. Varlıbaş da şimdiye kadar devletin tüm kurumlarının bu vizyonu benimsediğini belirterek "Biyoteknoloji alanında Türkiye'nin katma değeri çok yüksek ürünler üretmesi amacıyla yola çıktık. Şu anda Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği (BİYOSAD) bünyesinde bir firma kilogram başı ihracat değeri 675 bin dolar değerinde ürün üretebiliyor. Sanayicilerle el ele, ihracat değerini yüksek seviyelere çıkarmak hedeflerimiz arasında. Bu sayede Türkiye'de enflasyondan etkilenmeyen güçlü bir ekonomik yapı oluşmak mümkün" diye konuştu.

"BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRMEYİ ÇABALIYORUZ"

Dr. Varlıbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye İhracat Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl kilogram başına ihracat değeri 1,44 dolar olarak gerçekleşti. Dünya ortalaması 6 dolar seviyelerinde. Biyoteknoloji alanında kilogram başı ihracatta dünya ortalamasının üzerine çıkmak önemli amaçlarımızdan biridir. Biyoteknoloji alanında dünya sıralamasında şu anda 46'ncı sırada bulunan Türkiye'nin orta vadede ilk 10 ülke arasına girmesi için çabalarımız devam ediyor."

Görüşmenin sonunda Dr. Varlıbaş, Dr. Üçer'e günün anısına bir çini takdim etti.