Binlerce yavru balık İzmit Körfezi'ne salındı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunu arttırma çalışmaları çerçevesinde 6 bin balık yavrusu denize bırakıldı. Balıklar üzerlerindeki çipler vasıtasıyla adım adım izlenebilirken, büyüme süreçleri de gözlenebiliyor. 2017'den bu yana düzenlenen balıklandırma çalışmasında İzmit Körfezi'ne bırakılan toplam balık sayısı 42 bin oldu.

Çevre yatırımlarına ağırlık veren ve İzmit Körfezi'nin çevresini ileri derecede biyolojik arıtma tesisleriyle çeviren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için İzmit Körfezini Balıklandırma Projesini başlatmıştı. İzmit Körfezinden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde çoğaltıldı. Anaç balıklardan elde edilen yavrular 2017 yılında İzmit Körfezi'ne salınmaya başladı.

Daha önce Kocaeli'nin birçok farklı sahilinden 36 bin yavru balığı İzmit Körfezi'ne salan Büyükşehir, bugün de 6 bin yavru balığı Dilovası Tavşancıl sahilinde düzenlenen tören ile İzmit Körfezi'ne saldı. Böylelikle 2017 yılından bu yana 42 bin yavru balık deniz ile buluşmuş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talebi üzerine törene katılan çocukların hepsi bir yavru balığı denize bıraktı. Başkan Büyükakın da, törene katılan Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş ile birlikte birer yavru balığı deniz ile buluşturdu.

"Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemiz bir sanayi kenti, ilçemiz tarih kenti, ilçemiz aynı zamanda bir kültür kenti. Bugüne kadar çok güzel hizmetler yaptık. Bakanlığımız sayesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz sayesinde çok güzel hizmetler aldık. Bunları saymakla bitiremeyiz. 50 ve üzeri onlarca eser var. Bu hizmetlerden dolayı bize abilik yapan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerine, bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Emek verip koşturuyoruz"

"Dilovası benim şahsi meselemdir" diyen Başkan Tahir Büyükakın, "Dilovası zaman zaman hava kirliliği ve sağlık koşulları ile hatırlanır oldu. Bizde Dilovası'nı yaşanabilir bir yer yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya ant içtik. Söz verdik. 'Dilovası'na her şey yakışır' dedik. 'Kömürcüler OSB'yi kapatacağız' dedik, kapattık mı? Kapattık. Ne söz verdiysek yaptık. 'Hastane yoluna daha rahat erişilsin' dedik. 'Vadinin içerisinden viyadük yapacağız' dedik ve şuan viyadük yapılıyor. Altyapısından üstyapısına ne lazımsa Hamza Başkan ne dediyse, değerli ilçe başkanı bizden ne rica ettiyse, milletvekili adayımız değerli kardeşimiz Gülay Hanım bizden ne istediyse onları tek tek hayata geçirmek için emek verip koşturuyoruz" diye konuştu.

"Bu balıklar takip ediliyor ve üzerinde çipler var"

Projeyi bilgisi olmadan eleştirenlere tepki gösteren Başkan Büyükakın, "Biz bu projeyi yıllardır Tarım Bakanlığımız ve TAGEM ile birlikte yürütüyoruz. Bu balıklar takip ediliyor ve üzerinde çipler var. Balıkçılarımız ile temas halindeyiz. Onlar bu balıkları belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yakaladıklarında o balıkların bilgilerini bize geri dönüş yapıyorlar. Adım adım takip ediyoruz. Denizin neresine bıraktık, sonra nereye gittiler, göç yolları neresi, nerede yumurtluyorlar, kaç ay da ne kadar büyüyorlar bunları biz sürekli olarak takip ediyoruz. Biz bu denizin içerisinde ne var ne yok sürekli bakıyoruz. Çünkü deniz bizim için Mavi Vatan. Bu denizi korumak için 23 arıtma tesisi yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıtmada Marmara'nın lideri. Neden bunu yapıyoruz denize bir şey olmasın diye. Uçağımızla gemileri denetliyoruz, gözlerinin yaşına bakmadan cezalar kesiyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de örnek bir proje yürütüyoruz"

Şuana kadar 6 kez denize balık saldıklarını belirten Başkan Büyükakın, "Denize levrek, çipura, kalkan balığı saldık. Takibini de TAGEM ile birlikte yaptık. Türkiye'de örnek bir proje yürütüyoruz. Bu projeyi 2007 yılından bu yana yapıyoruz. Sonra da denizi izlettiyoruz, deniz içerisindeki biyoçeşitlilik artıyor mu? Balık türleri artıyor mu? Bunları ayrıca da yayınlıyoruz. Fener balığından yunusuna kadar artık çeşit çeşit balıklar burada görülmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Törene katılanlar

Yavru balıkların denize salma törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Dr. Metin Türker, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Doğal Yaşam ve Çevre Belgeselcisi Savaş Karakaş, Dilovası AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Gülay Artut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, vatandaşlar, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.