Bingölspor Başkanı Özturan, Şampiyonluk ve Destek Çağrısı Yaptı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden 12 Bingölspor Başkanı Mehmet Engin Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özturan, kulübün tesislerinde gerçekleşen görüşmede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu sezon şampiyon olarak 2. Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıla oranla takımın masraflarının çok arttığını ifade eden Özturan, kulübe daha fazla destek beklediklerini belirtti.

Kulüp olarak hayata dokunacak birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini dile getiren Özturan, "Kentimizde SMA Tip 1 hastası Efrayim Gökalp için 7 Eylül Pazar günü oynayacağımız Karaköprü Belediyespor karşılaşmasının tüm gelirini ona bağışlayacağız. Bingöl halkı lütfen evladına sahip çıksın. Hem şehrimizin takımına hem de 5 aylık Efrayim'in tedavisine katkı için taraftarlarımızı bilet almaya davet ediyoruz. Direkt ailenin hesabına da bağış yapılabilir. Köylerde yaşayan çocuklarımıza forma hediye etmek için yürüttüğümüz kampanyamızı da sürdürüyoruz." dedi.

Şu ana kadar 130 kombine bilet satışı yaptıklarını, bunun yeterli olmadığını belirten Özturan, taraftarın desteğinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Özturan, "Saha içi reklamların artması için de esnaf ve iş insanlarımızdan destek bekliyoruz. Takımımızın şampiyonluğa ulaşabilmesi için çok daha fazla desteğe ihtiyaçı var." ifadelerini kullandı.