Bingöl haber | Karlıova Belediyesi ekipleri yaralı olduğu ihbar edilen köpeği arıyor Gelen Bingöl haberlerine göre Karlıova ilçesinde belediye ekipleri çöp alanında yaralı köpek görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlattı. Karlıova ilçesinde belediye ekipleri çöp alanında yaralı köpek görüldüğü ihbarı üzerine arama çalışması başlattı. Zabıta ekipleri, vatandaşların, ilçedeki çöp alanında yaralı bir köpek bulunduğu yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler söz konusu bölgede köpeği bulmak için arama yapıyor. Ekipte yer alan zabıta Turan Eroğlu, yaralı bir köpek görüldüğü ihbarı üzerine iki gündür arama çalışması yürüttüklerini belirterek, köpeği bulmaları halinde tedavisinin yapılacağını söyledi. Eroğlu, köpeğin bulunması için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade ederek, köpeği bulan vatandaşların belediyeyi bilgilendirmesini istedi. Güncel AA / Bülent Temiz Zabıta Güncel Haberler

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