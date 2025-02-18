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Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, OSB'yi Ziyaret Etti

Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, OSB'yi Ziyaret Etti
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TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Temiz, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek üretim artırımı ve gençlerin iş hayatına katılımı üzerine görüşmelerde bulundu.

TOBB Bingöl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Mehmet Temiz, Bingöl Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) ziyarette bulundu.

Temiz, beraberindekilerle OSB Müdürü Serdar Çulun'u ziyaret etti.

Temiz, Çulun ile gençlerin iş hayatına atılması, kentteki üretimin artırılması ve firmaların imalata yönlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonra iş eldivenleri üreten bir firmaya geçen Temiz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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