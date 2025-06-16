Bingöl'de Taşkın Koruma Çalışmaları Tamamlandı

Bingöl'de Taşkın Koruma Çalışmaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışmaları başarıyla tamamlandı. Proje, taşkın risklerini azaltarak yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini korumayı amaçlıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışması tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak içini çalışarak, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl Merkez Çapakçur Çayı 2. Kısım Taşkın Koruma çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Çapakçur Çayı'nda 1680 metre trapez kesit beton duvar, 1200 metre dik kesitli beton duvar, 15 düşü havuzu ve tersip bendi yapılmıştır. Ayrıca boğulmaların önüne geçmek maksadıyla 8 bin 250 metre uzunluğunda korkuluk imalatı tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

DSİ olarak can ve mal kayıplarını minimum seviyeye indirmek için mücadele ettiklerini işaret eden Balta, şunları kaydetti:

"Çapakçur ıslahı işi ile Bingöl İl Merkezini ve 1030 dekar araziyi olası taşkın zararlarına karşı güvence altına almış olduk. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği sonucunda yağış rejiminde yaşanan düzensizlikler can ve mal kaybına sebebiyet veren afetlere neden oluyor. Vatandaşlarımızı derinden etkileyen bu üzücü hadiselerin önüne geçilebilmesi maksadıyla yurdumuzun dört bir yanında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya Cumhurbaşkanlığından yalanlama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
İngiliz istihbaratına ilk kez bir kadın başkan atandı

İngiliz istihbaratı tarihinde bir ilk
İsrailli futbolcu Ramzi Safuri'nin transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı

İsrailli futbolcunun transferi Süper Lig ekibinde ortalığı karıştırdı
MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama geldi

MOSSAD iddiası infial yarattı, İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu

İran, Netanyahu'yu kalbinden vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.