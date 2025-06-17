Bingöl'de Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Uygulaması Başladı

Bingöl'de Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Uygulaması Başladı
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğü, 1180 dönüm alandaki 3 bin 561 menengiç ağacına 10 bin 683 fıstık aşısı uyguladı. Vali Ahmet Hamdi Usta'nın da katılımıyla gerçekleştirilen aşılama çalışmaları, doğanın ekonomik faydaya kazandırılması hedefiyle sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1180 dönüm alandaki 3 bin 561 menengiç ağacına 10 bin 683 fıstık aşısı yapıldı.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta'nın da katılımıyla Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ericek ve Doludure köylerinde menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapıldı.

Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"1180 dekarlık alanda 3 bin 561 ağaca 10 bin 683 fıstık aşısı yapacağımız 15 günlük yeni döneme başladık. Toplamda bölgede 14 bin 213 dekarlık menengiç alanı bulunuyor. Şu ana kadar bunun 1647 dekarlık kısmında aşılama yapıldı. Bugün başladığımız 2025 yılı çalışmalarıyla da alan büyüklüğümüzü 2 bin 847 dekara, aşılanan menengiç ağaç sayımızı 10 bin 189'a, yapılan fıstık aşısı sayımızı da 30 bin 567'ye ulaştıracağız. Geri kalan 11 bin 366 dekar alanda da aşılama çalışmalarımızı her yıl arttırarak sürdüreceğiz. Doğadan gelen atıl bir değeri ekonomik faydaya kazandırıyoruz. Doğayla uyumlu bu güzel dönüşümde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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