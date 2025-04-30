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Bingöl'de Kötü Koku Şikayeti Üzerine Emisyon Ölçümü Yapıldı

Bingöl'de Kötü Koku Şikayeti Üzerine Emisyon Ölçümü Yapıldı
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Bingöl'deki Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmadan yayılan kötü koku şikayetleri üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından emisyon ölçümleri gerçekleştirildi. Ekipler, kokuya neden olan firmanın iç ve çevresinde incelemelerde bulunarak numuneler aldı.

BİNGÖL'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir firma ve çevresinde yoğun koku şikayetlerinin ardından emisyon ölçümü gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmanın teknik ekipleri, OSB'deki bir firmadan kötü koku yayıldığı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü koordinesinde kokuya neden olan firmanın içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemeler kapsamında firmanın iki farklı noktasından özel cihazlarla numuneler alınarak, naylon torbalara depolandı. Aynı işlem, Organize Sanayi Bölgesi dışındaki Çayağzı köyü ve Bingöl- Genç karayolu güzergahında da uygulandı. Alınan tüm numuneler, Kocaeli'de bulunan yetkili laboratuvarda analiz edilmek üzere gönderildi.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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