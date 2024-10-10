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Bingöl'de Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Bingöl'de Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı
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Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları projesinde önemli aşamalar kaydedildi. Toplam 88 kilometre uzunluğundaki sulama şebekesinde boru montaj çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Proje, sulama ile tarımsal verimliliği artırmayı ve bölgedeki su kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.

Bingöl'de Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen "Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları" çalışmalarında sona yaklaşıldı.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak ve suyun her damlasına sahip çıkmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bingöl merkeze bağlı Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları işinde boru montaj çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çalışmalarda sona doğru gelindiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Toplam 88 kilometre uzunluğa sahip şebeke hattının 80 kilometrelik kısmının montajı yapılarak toprak altına alınmış olup kalan son 8 kilometrelik kısmın bitirilmesi için çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Ilıcalar Mikrohavza Sulamaları kapsamında 88 kilometre boru, 1055 sanat yapısı ve 23 kilometre işletme bakım yolu yapılacaktır. Yapılan çalışmalarda sona doğru gelindiğini ve yıl sonunda tüm imalatlar tamamlanarak 2025 yılı sulama sezonunda çiftçilerimizin hizmetine sunulacaktır. Yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarladaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede tarımsal istihdama katkı sağlanacak ve yapılacak sulu tarım ile 7 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanmasıyla birlikte 2024 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 55 milyon lira gelir artışı hedefleniyor."

Balta, sulama çalışmasından Ağaçeli, Alatep, Balpınar, Çobantaşı, Elmalı, Hacılar ve Yenibaşlar köylerinin faydalanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Devlet Su İşleri Ilıcalar Ekonomi Güncel Şebeke Çevre Tarım

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