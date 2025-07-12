Bingöl'de At Yarışı Coşkusu

Bingöl'de At Yarışı Coşkusu
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde düzenlenen at yarışı, 47 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye girenlere altın ve kupa verildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Toklular köyünde belediye tarafından at yarışı düzenlendi.

Çeşitli illerden 47 yarışmacının katılımıyla 4 grup halinde gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl tarafından altın ödülü ve kupa verildi.

Çeşitli etkinliklerin de yer aldığı yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

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Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
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