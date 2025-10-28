Haberler

Bingöl'de 5 Bin Aileye Kömür Desteği

Güncelleme:
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 5 bin aileye toplamda 7 bin 250 ton kömür dağıtımına başladı. Dağıtım, kar yağışının beklendiği köylerden başlayarak, ilçe merkezindeki ailelere devam edecek.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 5 bin aileye kömür desteği sunuluyor.

SYDV tarafından önceden belirlenen ailelere, 7 bin 250 ton kömür dağıtımı yapılmaya başlandı.

Görevliler, ilçe merkezi ve köylerde tespit edilen adreslere 50'şer torba kömür teslim ediyor.

Kar yağışının beklenmesinden dolayı öncelikle köylerde dağıtımın yapılacağı ardından ilçe merkezindeki ailelere kömürlerin teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
