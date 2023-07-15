Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Bingöl Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Vali, belediye başkanı, jandarma ve emniyet personelleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp dua edildi. Vali ve beraberindekiler ayrıca Valilik bahçesindeki fotoğraf sergisini ziyaret etti.
BİNGÖL'DE, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi.
Bingöl Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit kabirleri ziyaret edildi. Etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ile emniyet personelleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Etkinlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dua edildi. Şehitleri anma programının ardından Vali Ekinci ve beraberindekiler, Valilik bahçesindeki fotoğraf sergisini ziyaret etti.(DHA)