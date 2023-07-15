Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bingöl Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Vali, belediye başkanı, jandarma ve emniyet personelleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp dua edildi. Vali ve beraberindekiler ayrıca Valilik bahçesindeki fotoğraf sergisini ziyaret etti.