Kardan kapanan yaylalara çıkamayan besiciler, hayvanlarını ovada bekletiyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde besiciler, karla kaplı yollar nedeniyle hayvanlarını yaylaya çıkaramıyor. Kışın ağır geçmesi nedeniyle binlerce küçükbaş hayvan ova alanında bekletiliyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde hayvanlarını yaylaya çıkarmak isteyen besiciler, karla kaplı yollar nedeniyle binlerce küçükbaşı ovada bekletiyor.

Karlıova'da besicilik yapan hayvan sahipleri, kış aylarında daha sıcak olan Güneydoğu'ya göç edip, yazın yeniden memleketlerine dönüyor. Bu yıl dönüşe geçen besiciler, kar erimeyince hayvanlarını yaylaya çıkaramadı. Besiciler, yayla yollarındaki kar nedeniyle hayvanlarını Kargapazar ile Sakaören köyü ovasında bekletiyor. Besiciler, bu yıl ağır geçen kış şartları nedeniyle çayırlarda hayvan otlatmak zorunda kaldıklarını söyledi.

'BU SENE KIŞ ÇETİN GEÇTİ'

Besici Emrah Kala, 1 hafta daha ovada hayvanlarını bekleteceklerini ifade ederek, "Ovada şu an 60-70 bin hayvan var. Bu sene kış çetin geçti. Yaylamız halen karlı ve meralar yeşermedi. Kar kalkana kadar ovadayız. Yayla yollarının açılması yaklaşık 1 hafta sürer. O yüzden bir hafta daha ovada bekleyeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
