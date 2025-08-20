Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri'ni Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Sözer, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.

Daha sonra, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda incelemelerde bulunan Vali Sözer, tesislerde antrenman yapan sporcularla sohbet etti.

Vali Sözer başkanlığında, Pazaryeri'nde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı yapıldı.

Buradaki toplantıya, Pazaryeri Kaymakam Vekili Adem Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz ve diğer ilgililer ile muhtarlar katıldı.

Toplantının ardından Vali Sözer, Pazaryeri ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi İbrahim Bar'ı evinde ziyaret etti.

Vali Sözer, daha sonra Bozcaarmut köyü ve organize sanayisinde bir seramik fabrikasına ziyarette bulundu.