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Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı

Bilecik Valisi Sözer buğday hasadına katıldı
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Necmiyeköy'de buğday hasadına katılarak üreticilerle sohbet etti ve biçerdöverle hasat yaptı. Kentte 335 bin dekar alanda 167 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, merkeze bağlı Necmiyeköy'de buğday hasadına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, organizasyonda üreticilerle sohbet eden Vali Sözer, daha sonra biçerdöverle hasat yaptı.

Sözer, hasat sezonunun Bilecik ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Kent genelinde 335 bin dekar alanda buğday yetiştirildiğini belirten Sözer, bu sene ortalama 167 bin 500 ton rekolte beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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