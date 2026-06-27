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Bilecik'te yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandı

Bilecik'te yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandı
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Bilecik Valiliği, yaklaşık 15 bin metrekarelik araziye inşa edilecek yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için sözleşme imzalandığını duyurdu. Bina, 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve içinde konferans salonu ile geniş çalışma ortamı yer alacak.

Bilecik Valiliğince, kentte inşa edilecek yeni İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binası için gerekli sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 15 bin metrekarelik araziye inşa edilecek söz konusu binanın, ortalama 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı kaydedildi.

Açıklamada, bina içinde konferans salonu ile personel için geniş çalışma ortamı yer alacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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