Bilecik'te kuvvetli rüzgar bazı binaların çatısını uçurdu, ağaçları devirdi
Bilecik kent merkezi ve Pazaryeri ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu ve ağaçları devirdi. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Bilecik kent merkezi ve Pazaryeri ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Hürriyet Mahallesi Hilmi Mercimekloğlu Caddesi'ndeki erkek öğrenci yurdunun çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, yurt yerleşkesinde park halinde bulunan 4 araçta hasara neden oldu.

Pazaryeri ilçesinde de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulunun yemekhane bölümünün ve Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın çatıları uçtu, bazı ağaçlar devrildi.

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Behlül Ersoy, gazetecilere, olay sırasında yemekhanede kimsenin bulunmadığını belirterek, "Çok şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayı sadece maddi hasarla atlattık." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN - Güncel
