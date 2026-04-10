Bilecik'te kar yağışı etkili oldu
Pazaryeri ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Yüksek rakımlı köylerde kar yağışı daha yoğunken, meyve ağaçlarının çiçek açtığı dönemde yaşanan bu durum, vatandaşlarda don endişesine neden oldu.
Kaynak: AA / İbrahim ÖZTOSUN