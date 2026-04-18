Haberler

Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda bir zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, farklı bölümlere gizlenmiş 23 bin 680 makaron ve 42 kilogram tütün ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, iş yerinde farklı bölümlerine gizlenmiş kaçak sigara ve makaron (filtreli sigara kağıdı) ile tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

İhbar üzerine iş yerine düzenlenen operasyonda bir zanlı yakalandı.

İş yerinde yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 23 bin 680 dolu ve boş makaron olmak üzere kaçak sigara ile 42 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

