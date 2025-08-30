Bilecik'te Gençler Havacılık Eğitimi Aldı

Bilecik Sportif Havacılık Kulübünce hazırlanan Gökyüzüne Kanat Açın Projesi kapsamında kursiyerler teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından kabul edilen proje kapsamında eğitmenler, 10 kursiyere yer çalışmasında kanadı nasıl kontrol edecekleri ve tek başına uçuş deneyimini uygulamalı olarak gösterdi.

İnönü Havacılık Kulübü eğitmeni Metin Sözsoy, AA muhabirine, başlangıç kursunun 36 saat teorik ders ve 16 saat yer çalışmasından oluştuğunu aktardı.

Eğitim sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, uluslararası geçerliliği olan sertifika verileceğini ifade eden Sözsoy, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü bizim için yol gösterici. Havacılık ülkemizin değil dünyamızın çok önemsediği bir alan. Ülkemiz havacılık ve milli savunmada çağ atlarken gençlere önerimiz havacılığa sahip çıksınlar, havacılık yapsınlar."

Türk Hava Kurumu Bilecik Şubesi Başkanı Çınar da gençleri hava sporlarına kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istediklerini belirten Çınar, "Bilecik Valiliği himayelerinde Meryem Dağı'nı yamaç paraşütçülerimize kazandırdık. Bu sayede ilgi arttı. Talepler gelince biz de BEBKA desteğiyle Gökyüzüne Kanat Açın Projesi'ni hayata geçirdik. Gençlerimiz Bilecik Sportif Havacılık Kulübü bünyesinde yer eğitimleri alarak havacılığa ilk adımlarını atmış oldular." dedi.

Kursa katılan Bozüyük Şeker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Çağıl Yeğiner ise yamaç paraşütüne ailesinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

İki amcasının da yamaç paraşütü yaptığını ve onlar sayesinde spora ilgi duyduğunu anlatan Yeğiner, "Daha önce birlikte uçuş yapmıştık. Gökyüzünde olunca kendimi daha huzurlu hissettim. Tek başıma uçacağım günü heyecanla bekliyorum. Bu spor çok macera dolu. Yaşıtlarıma tavsiyem, cesur olsunlar ve gökyüzüyle tanışsınlar." dedi.