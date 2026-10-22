Bilecik'te Çukurören Biberi için BŞEÜ'de analiz çalıştayı düzenlendi

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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nca (BEBKA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler 81 il 81 ürün" programı kapsamında "Çukurören Biberi Analiz Çalıştayı" düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Merkez Kütütüphanesi'nde Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, BEBKA Genel Sekreteri Sabri Bayram ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Bilecik'in kendine özgü ve şehir kimliğini yansıtan yerel ürünü olarak belirlenen Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Çukurören Biberi'nin mevcut durumu değerlendirildi.

Tanıtım olanaklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirildiği çalıştayda, ürünün sahip olduğu potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi, katma değerinin artırılması ve yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik görüşler ele alındı.

Bilecik'in yerel değerlerinin korunması ve ekonomik potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalıştay, ilgili kurum ve akademisyenler, Çukurören Biberinin geleceğine yönelik görüşlerde bulundu.

Kaynak: AA