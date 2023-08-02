Bilecik'te bir kadının darbedilerek parmaklarının kesilmesi olayında 2 zanlı gözaltına alındı

Bilecik'te yaşanan bir olayda bir kadın darbedilerek parmaklarının kesilmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.