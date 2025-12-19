Haberler

Bilal Erdoğan, Kütahya'da panele katıldı

Güncelleme:
İLİM Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "25 yıl önce 200 milyar dolar milli geliri olan bir ülke, bugün sene sonu itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi oluyor.

Yani 8 kat. Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 18 bin dolara dayanmış. Bu demektir ki, toplumun 30 sene önceki beklentileri ile bugünküler farklı" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Küresel Araştırma Düşünce Merkezi (GRTC) tarafından düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü' başlıklı panele konuşmacı olarak katılmak için Kütahya'ya geldi. Kütahya Rahvan Atlı Spor Kulübü üyelerince karşılanan Bilal Erdoğan, tarihi Germiyan Sokağı'nda vatandaşlarla selamlaşarak, panelin düzenlendiği Kadim Konağı'na geldi. Konak bahçesinde hazırlanan alanda ok atışı yapan Erdoğan, daha sonra dernek üyeleri ve katılımcılarla buluştu. Moderatörlüğünü GRTC Başkanı Mustafa Önsay'ın yaptığı panelde Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Ömer Türker, Prof. Dr. Sait Gökalp, Prof. Dr. Süleyman Elik ve Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli de yer aldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, toplumun iaşe kaygıları azaldıkça, daha sofistike ve daha değerli denilebilecek alanlara yönelmeye başladığını söyledi. Türkiye'nin ekonomik büyümesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "25 yıl önce 200 milyar dolar milli geliri olan bir ülke, bugün sene sonu itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık bir ekonomi oluyor. Yani 8 kat. Kişi başına milli gelir 3 bin dolardan 18 bin dolara dayanmış. Bu demektir ki, toplumun 30 sene önceki beklentileri ile bugünküler farklı. Bunu anne babalarımızın yaşadıklarıyla, bugün çocuklarımızın yaşadıklarını kıyasladığımızda net şekilde görebiliriz" dedi.

'ÖNDERLİK ETTİ, BİRÇOK ALANDA EZBERLERİ BOZAN ÇIKIŞLAR YAPTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin birçok alanda önemli mesafeler kat ettiğini belirten Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir devletten beklenebilecek hizmetler noktasında çok büyük mesafeler kat edildi. Bugün ülkenin ulaşım altyapısı, eğitim altyapısı, sağlık altyapısı birçok alanda batı ülkeleriyle yarışır, bazılarını biraz geride, bazılarından ise daha ileri gelmiş durum. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımız, siyasetin tesirini, müessir olduğunu belli şeyleri yapabildiğini de topluma gösterdi, kanıtladı ve önderlik etti, birçok alanda ezberleri bozan çıkışlar yaptı, toplumun önüne gidip toplumun da alışkanlıklarını etkiledi. Merkez sağdan bahsedecek olursak, Tayyip Erdoğan merkez sağı dönüştürmüştür, başka açılardan baktığımızda Türkiye'de solu bile dönüştürdü diyebiliriz."

Panelin ardından Erdoğan dernek üyelerine teşekkür belgelerini takdim etti. Hediye takdimi sonrası program sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

