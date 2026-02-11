Haberler

Biga Ticaret ve Sanayi Odası şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası, şubat ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda depremde hayatını kaybedenler anılırken, 2025 yılı kesin gelir gider tabloları, ramazan pidesi fiyat tarifesi gibi önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Çanakkale'de Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Hüseyin Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla hayatını kaybedenler anıldı.

Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, depremde yitirilen vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, güvenli şehirler ve dirençli bir ekonomi oluşturmanın önemini vurguladı.

Toplantıda, odanın 2025 yılı kesin gelir gider tablosu ve bilançosu görüşülerek meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gönderilen yazı doğrultusunda NACE faaliyet kodu güncellemeleri de onaylandı.

Gündem maddeleri arasında yer alan ramazan pidesi fiyat tarifesi de karara bağlandı. Buna göre, Biga'da 250 gram ramazan pidesinin 25 liradan satılması kararlaştırıldı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2025 yılının ticari açıdan zorlu geçtiğini belirtti.

Odanın sadece evrak işi yapan bir kurum olmadığını, lobicilik faaliyetleriyle Biga'nın gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Doğan, "Biga'nın geleceğini etkileyecek her kararın içinde olacağız. Ankara ziyaretlerimiz ve girişimlerimizle masada güçlü olmak zorundayız. Sivil toplum kuruluşlarımızla güç birliği yaparak projelerimizi hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, Biga Fuarı'nın bu yıl 20. kez düzenleneceğini ve esnafın talebi doğrultusunda alışveriş günleri etkinlikleri için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Toplantıya konuk olan Biga spor Kulüp Başkanı Levent Şahin de kulübün mali yapısı ve Çavuşköy mevkisinde yapılması planlanan spor tesisi projesi hakkında meclis üyelerine sunum yaptı.

Kaynak: AA / Ahmet Tunç - Güncel
