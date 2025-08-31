Biga'da Balık Av Sezonu Törenle Açıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda, av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törende balıkçılar denize açıldı. Törende Çanakkale Valisi ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, hazırlıklarını tamamlayarak, bu gece yarısı başlayacak av dönemi için törenle denize açıldı.

Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda bu gece yarısı başlayacak av sezonu öncesi düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile çok sayıda balıkçı katıldı. Açılış töreninde konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, "Balık sezonu hayırlı olsun, kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele" dedi. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
