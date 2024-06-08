Beyşehir Gölü'nde Kaçak Avlananlara Para Cezası Uygulandı
Beyşehir Gölü'nde su ürünlerinin üreme döneminde olması sebebiyle av yasağı devam ederken, denetimlerde kaçak avlananlara para cezası yazıldı. Ayrıca Beyşehir-Antalya kara yolunda yolcu, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçlar da denetlendi ve kurallara uymayan sürücülere işlem yapıldı.
Beyşehir Gölü'nde kaçak avlananlara para cezası uygulandı.
Gölde su ürünlerinin üreme döneminde olması sebebiyle 15 Mart'ta başlayan av yasağı devam ediyor.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, av yasağı döneminde gölden avlandıkları tespit edilenlere para cezası yazıldı.
Beyşehir- Antalya kara yolunda denetim yapıldı
Beyşehir-Antalya kara yolunda yolcu, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçlar denetlendi.
Beyşehir-Antalya kara yolunun 21. kilometresindeki kontrol noktasında yolcu, yük ve tehlikeli madde taşıyan araçlar denetime tabi tutuldu.
Yaklaşık 90 aracın denetlendiği uygulamada, kurallara uymayan ve eksiklikleri tespit edilen araç sürücülerine işlem yapıldı.