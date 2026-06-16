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Beyşehir Gölü'nde yeni av sezonu başladı

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Beyşehir Gölü'nde yeni su ürünleri av sezonu, düzenlenen törenle dualar eşliğinde başladı. Yetkililer, sürdürülebilir balıkçılık ve stok korunması için denetimlerin süreceğini belirtti.

Beyşehir Gölü'nde yeni su ürünleri av sezonu dualar eşliğinde başladı.

Çiftlik Mahallesi limanında yeni av sezonunun açılış programında konuşan Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Beyşehir Gölü'nde balık stoklarını korumak ve gelecek nesillere aktarıp sürdürülebilir avcılığı sağlamak maksadıyla son yıllarda balıklandırma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yasak döneme değinen Seçen, "Bu stok korunması ve sürdürülebilir ticari balıkçılık açısından son derece önemli. Biz sürdürülebilirliği sağlamak için denetimlerimizi sürekli yapıyoruz." dedi.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da konuşma yaptı.

İlçe Müftüsü Enes Aktaş'ın yaptığı duanın ardından av sezonu açıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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