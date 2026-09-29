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Beyşehir, Fransa'dan 3 yıl önce dünya turuna çıkan Fransız bisikletçiyi ağırladı

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Fransa'dan 3 yıl önce dünya turuna çıkan Fransız bisikletçi, Konya'nın Beyşehir ilçesine gelerek Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu. Dernek başkanı, Fransız gezgini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, yabancı bisiklet tutkunlarını misafir etmeye devam edeceklerini belirtti.

Konya'nın Beyşehir ilçesi dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor.

Fransa'dan 3 yıl önce dünya turuna çıkan Fransız sporcu Yoan Lanalot, dünya turu kapsamında Beyşehir'e geldi.

Lanalot, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği bünyesindeki Beyşehir Bisiklet Evi'nin konuğu oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Fransız gezgini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını, ilçeye gelen yabancı bisiklet tutkunlarını misafir etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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