Beyşehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede hasar oluştu.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren mobilya üretim atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel