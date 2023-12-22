Beyşehir'de Doğal Gaz Kullanımı Yaygınlaşıyor

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçedeki 22 bin 122 hanenin doğal gaz kullandığını belirtti.

Bayındır, yaptığı yazılı açıklamada, doğal gaz yatırımları hakkında bilgi verdi.

İlçede 25 bin 630 haneye doğal gazın ulaştığını aktaran Bayındır, " Beyşehir'de 22 bin 122 hane doğal gaz konforu ve ekonomisini yaşamaktadır." ifadesini kullandı.

Bayındır, ilerleyen süreçte ilçe genelinde doğal gaz kullanımının daha da yaygınlaşacağını kaydetti.

Beyşehir'de üniversite öğrencilerine eğitim verildi

Beyşehir'de aşçılık eğitimi alan yüksekokul öğrencilerine seminer verildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen etkinliğe Uzman Fırat Erbil, konuşmacı olarak katıldı.

Erbil, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği sunumunda, profesyonel mutfaklarda kullanılan bıçakları tanıttı, dünya mutfaklarında kullanılan bıçak çeşitlerini verimli kullanma teknikleri üzerine bilgi aktardı.

Seminerin sonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasında ise başarı gösteren öğrencilere şef bıçağı hediye edildi.

Etkinliğe, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir'de Gazze'ye yardım kampanyası

Beyşehir'de Kur'an Kursu öğrencileri, Gazze halkı için yardım kampanyası başlattı.

Eşrefoğlu Mehmet Yardım Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri tarafından kampanya kapsamında toplanan yardımlar, Filistin'e ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesi'ne teslim edildi.

İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, başlattıkları yardım kampanyasından dolayı öğrencilere teşekkür ederek, "Güzel bir dayanışma örneği ortaya koyan öğrencilerimize ve ailelerine çok teşekkür ediyorum." ifadesine yer verdi.