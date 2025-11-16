Haberler

Beyşehir'de Çiftçilerle Üretici Buluşmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, dört mahallerde çiftçilerle bir araya gelerek tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan bilgilendirme toplantıları düzenledi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Beyşehir'in dört mahallesinde üreticilerle bir araya geldi.

Beyşehir'de çiftçilere yönelik düzenlenen üretici buluşmaları devam ediyor.

Bu kapsamda İlçe Müdürü Özver ve beraberindeki teknik personel, sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Karadiken Mahallesi ile Karabayat, Karahisar ve Bayavşar mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

İlçe genelinde tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyen buluşmalarda, çiftçilere çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
500
