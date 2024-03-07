Beyşehir'de ADEM Sergi ve Kermes Açılışı Yapıldı

Beyşehir'de faaliyet gösteren Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) sergi ile kermes açılışı yapıldı.

ADEM'in sergisinde kursiyerler tarafından farklı branşlarda özenle hazırlanan el emeği, göz nuru dökülen eserler yer aldı.

Açılışta konuşan Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Aile Destek ve Eğitim Merkezlerinin çeşitli nedenlerle dezavantajlı hale gelmiş aileler ile vatandaşlara hizmet sunun, psiko sosyal, kültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerinin ve toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacıyla faaliyet gösteren merkezler olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildi, ardından sergi ve kermesin açılışı gerçekleştirildi.

İlçe protokol daha sonra sergiyi gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.