Beyrut'ta Emekli Askerlerden Maaş Artışı İçin Gösteri
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce emekli asker ve aileleri, hayat koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının artırılması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler, 2019'dan bu yana maaşlarının yüzde 90 değer kaybettiğini vurgulayarak, Hükümet'ten bir yasa tasarısı hazırlamasını istedi.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan yüzlerce emekli asker ve aileleri, hayat koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
Başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nın önünde yer alan Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan yüzlerce emekli asker ve aileleri, 2025 yılı bütçesinde maaşlarının artırılmasına dair bir maddenin eklenmesi talebinde bulundu.
Lübnan bayrakları ve maaşlarının artırılmasına dair pankartlar taşıyan emekli askerler, ülkede ekonomik krizin baş gösterdiği 2019 yılından beri maaşlarının yüzde 90 oranında değer kaybettiğini dillendirdi.
Bakanlar Kurulunun emekli askerlerin hayat koşullarını iyileştirmeye dair bir yasa tasarısı hazırlamasını isteyen göstericiler, parlamentodaki siyasi güçlere de kendilerinin haklarını savunmaları çağrısında bulundu.
Lübnan'da 2019'da baş gösteren ekonomik kriz ve yerel para birimindeki değer kaybı halkın birçok kesimini olumsuz etkiledi.