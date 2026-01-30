Lübnanlı hayvansever, tüm zorluklara rağmen 70 sahipsiz kediye sevgi ve şefkatle bakıyor

ETHEM EMRE ÖZCAN/VESİM SEYFEDDİN - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sahipsiz kedilere bakan 57 yaşındaki Diyana Abadi, evini ve iş yerini 70 kediye yuva yaparken, artan masraflar karşısında ayakta kalmaya çalışıyor.

Abadi için henüz çocuk yaştayken sahip olduğu kedisinin ölümü adeta dönüm noktası oldu. O günden sonra yardıma muhtaç hiçbir hayvanı görmezden gelemedi.

Bugün 57 yaşında olan Abadi, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye Banliyösü'nde evini ve küçük iş yerini sokak kedileri için bir sığınağa dönüştürdü.

Halihazırda 70 kediye bakan Abadi, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanları tedavi ettirerek onlara güvenli bir yaşam alanı sunuyor.

Sevgi ve şefkatle baktığı kedileri için mücadele eden Lübnanlı kadın, artan mama ve tedavi masrafları karşısında da ayakta durmaya çalışıyor.

Abadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedilerle ilişkisinin çocukluk döneminde başladığını belirterek, "İlk kedimi kaybetmem bende derin bir iz bıraktı. O günden sonra yardıma ihtiyacı olan hiçbir kediyi görmezden gelemedim." dedi.

İlk kurtarma deneyimini yaralı bir kediyle yaşadığını anlatan Abadi, onu iş yerine alarak tedavi ettiğini, zamanla çevredeki insanların da hasta ve sahipsiz kedileri kendisine getirmeye başladığını söyledi.

Abadi, "Komşular ne yaptığımı duyunca başka kediler de getirdi. Hiçbirini geri çeviremedim. Böylece sayıları yavaş yavaş arttı." ifadesini kullandı.

Lübnan'da derinleşen ekonomik krizin bakım koşullarını daha da zorlaştırdığını vurgulayan Abadi, artan mama ve veteriner masrafları nedeniyle büyük güçlük yaşadığını kaydetti.

Kedilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Abadi, zaman zaman fide yetiştirip satarak elde ettiği gelirle masrafların bir kısmını karşıladığını dile getirdi.

Sınırlı destek

Abadi, İsrail'in son dönemde Lübnan'ın Dahiye banliyösünü hedef alan yoğun saldırıları sırasında da kedilerini geride bırakmayı reddetti.

Bombardıman sırasında bölgeden ayrılmadığını aktaran Abadi, bu kadar çok kediyi kabul edecek bir yer bulamadığını söyledi.

Kedilerin sağlık koşullarına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Abadi, "Temiz beslenme, sürekli hijyen ve hastalık durumunda hızlı müdahale çok önemli. Çünkü bir kedi hastalandığında enfeksiyon diğerlerine de bulaşabiliyor." diye konuştu.

Herhangi bir düzenli gelir ya da kurumsal destek almadığını belirten Abadi, yalnızca birkaç ay önce kendisiyle ilgili paylaşılan bir video sonrası sınırlı yardımlar ulaştığını kaydetti.

Bugün kedileriyle iş yerinde yaşamını sürdüren Abadi, onları ailesi olarak gördüğünü ifade ederek "Özellikle son yıllarda, Kovid-19 süreci ve savaşla birlikte bana getirilen kedi sayısı arttı. Bazı insanlar taşınma ya da tadilat gerekçesiyle kedilerini bırakıp bir daha geri dönmedi." diye konuştu.

Abadi, "Maddi sıkıntılar nedeniyle bazı kedileri sahiplendirmeye çalışıyorum. Bu yükü tek başına taşımakta zorlanıyorum." ifadesini kullandı.