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Lübnan Gümrük Yetkilileri Beyrut Limanı'nda 3,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi

Lübnan Gümrük Yetkilileri Beyrut Limanı'nda 3,5 Ton Uyuşturucu Ele Geçirdi
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Lübnan gümrük yetkilileri, Beyrut Limanı'nda bir Afrika ülkesine sevk edilmeye hazırlanan 3,5 ton uyuşturucuyu ele geçirdi. Kaçakçılık çetesinin tüm üyeleri tutuklandı.

BEYRUT, 23 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan gümrük yetkilileri, Beyrut Limanı'ndan bir Afrika ülkesine sevk edilmeye hazırlanan 3,5 ton uyuşturucuyu ele geçirdi.

Lübnan Maliye Bakanlığı, yetkililerin sevkiyatı ülke dışına çıkarılmadan önce Beyrut Limanı'nda durdurduğunu açıkladı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın çarşamba günü bildirdiğine göre, kaçakçılık çetesinin tüm üyeleri tutuklandı.

Yetkililer, uyuşturucunun türü, Afrika'daki varış noktası, şüpheliler ya da operasyonla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua
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