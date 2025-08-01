Beypazarı'nda Yüzme Havuzundan Temmuzda 1692 Kişi Faydalandı
Beypazarı'ndaki yarı olimpik yüzme havuzunda temmuz ayında 1692 kişi yüzme imkanı buldu. Havuzda halka özel günler belirlenirken, 260 öğrenciye de yüzme dersi verildi.
Beypazarı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan yarı olimpik yüzme havuzundan temmuz ayında 1692 kişi faydalandı.
Hacıkara Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzunda salı ve cuma günleri halk kadın günü, çarşamba ve pazar günleri de halk erkek günü olarak belirlendi.
Temmuz ayında havuzdan 1432 kişi faydalandı, ayrıca 260 öğrenciye yüzme kursu verildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel