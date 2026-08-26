Beypazarı'nda Yaz Spor Okulları Sertifika Töreniyle Tamamlandı
Beypazarı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okullarına katılan 180 öğrenci, Ferhat Yağmurdeğer Spor Tesisleri'nde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim aldı. Düzenlenen törende öğrencilere sertifikaları Belediye Başkanı Özer Kasap ve beraberindekiler tarafından verildi. Etkinlikte öğrencilere ve ailelerine dondurma ikram edilirken, Başkan Kasap yaz döneminin sporla verimli geçtiğini belirtti.
Beypazarı Belediyesince düzenlenen yaz spor okullarına katılan 180 öğrenci, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Okulların kapanmasının ardından Ferhat Yağmurdeğer Spor Tesisleri'nde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında düzenlenen kurslara 180 öğrenci katıldı.
Törende öğrencilere sertifikaları Belediye Başkanı Özer Kasap, eşi Hilal Kasap, Ferhat Yağmurdeğer Spor Kulübü Başkanı Öner Güler ve katılımcılar tarafından verildi.
Etkinlik öncesinde öğrencilere ve ailelerine belediye tarafından dondurma ikram edildi.
Kasap, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaz dönemini spor yaparak verimli geçirdiğini belirterek, yaz spor okullarının sertifika töreniyle sona erdiğini söyledi.