Tarlanın etrafında dolaşan kurt kamerada

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin çalıştığı tarlada dolaşan bir kurt, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kurt, işçilerin yakınında bir süre koşarak tarladan uzaklaştı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin çalıştığı tarlaya inen kurt, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Beypazarı'nda tarlada çalışan tarım işçileri, yakınlarına gelen kurdu fark etti. Tarlanın etrafında dolaşan kurt, cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre işçilerin yakınında koşan kurt daha sonra arazide gözden kayboldu.

