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Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşması ve Kışlık Havuç Hasadı

Beypazarı'nda Sabah Namazı Buluşması ve Kışlık Havuç Hasadı
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Beypazarı Müftülüğü tarafından Uruş Mahallesi'nde sabah namazı buluşması düzenlendi. Namazın ardından cemaatle dua okundu. Ayrıca, tarif edilen bilgilere göre Beypazarı'nda kışlık havuç hasadının başlayacağı bildirildi.

Beypazarı Müftülüğü ve Müftülük Gençlik Koordinatörlüğünce Uruş Mahallesi'nde sabah namazı buluşması düzenlendi.

Mahalle camisinde, İl Müftü Yardımcısı Mahmut Rauf Arcaklıoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Şube Müdürü Davut Karakaya, din görevlileri ve cemaat birlikte sabah namazını kıldı.

Arcaklıoğlu, verdiği vaazda, sabah zamanının öneminden ve namaz kılmanın faziletinden bahsetti.

Namazın ardından cemaatle dua okundu.

Beypazarı'nda kışlık havuç hasadı başlayacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kışlık havuç hasadının başlayacağı bildirildi.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, bu yıl ilçede yaklaşık 22 bin dekar alanda kışlık havuç ekiminin yapıldığını ve 126 ile 130 bin ton arasında havuç hasadının yapılmasının beklendiğini belirtti.

Atiş, "Havuç hasadında ortalama dönüm başına 6-6,5 ton verim bekleniyor. Her yıl ilçemizde kışlık olarak 21 ile 22 bin hektar alanda havuç ekimi yapılıyor. Bu anlamda kışlık havuç hasadı başlayacak. Yüksek kesimlerde havalar soğuyacağı için hasada başlanabilecek. Ovalarda ise biraz daha geç başlanıyor. Umudumuz, çiftçinin özveriyle yetiştirdiği ürününün para etmesidir." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Yerel Haberler Beypazarı Ekonomi Güncel ankara Cemaat Tarım Müftü Yaşam Uruş

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