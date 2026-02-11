Haberler

Beypazarı'nda gıda denetimi yapıldı

Güncelleme:
Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerinde hijyen, güvenlik ve fiyat etiketleri başta olmak üzere kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Artan tüketim yoğunluğu nedeniyle fırsatçılığın önüne geçileceği vurgulandı.

Beypazarı Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gıda üretim noktaları, market, kasap, fırın, pastane ve toplu tüketim alanlarındaki kontrollerde gıda güvenliği, hijyen koşulları, ürün etiket bilgileri, izlenebilirlik sistemleri ve fiyat etiketleri incelendi.

Ramazan ayı öncesinde artan tüketim yoğunluğu nedeniyle fırsatçılığın önüne geçilmesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
