Beypazarı'nda Motosiklet Kulüplerinden Çevre Temizliği

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde motosiklet kulüplerinin üyeleri çevre temizliği etkinliğinde bir araya geldi.

Karagöl Yaylası'ndaki etkinliğe Adventure Motosiklet Kulübü, Ankara Enduro Motosiklet Kulübü, Ankara Kadın Motosiklet Kulübü, Ankara Motosiklet Kampçılık Spor Derneği, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, Ehli Keyf Motosiklet Kulübü ve Motosikletli Organizasyonlar Topluluğu katıldı.

Yapılan temizliğin ardından, motorlular Ankara'ya doğru hareket etti.

Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, alanda çöp toplama ve bir farkındalık oluşturamaya çalışan motorize ekiplere yaptıkları bu duyarlı çalışma için teşekkürlerini sundu.