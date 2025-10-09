Beypazarı Muhtarlar Derneği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Beypazarı Muhtarlar Derneği başkanlığındaki heyet, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Dernek başkanı Kazım Uysal ve beraberindeki muhtarlar, ziyarette, görevine asaleten atanan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal'a "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ahmet Lal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşan Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinliklerle muhtarları bir araya getireceklerini belirtti.