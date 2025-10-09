Haberler

Beypazarı Muhtarlar Derneği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Beypazarı Muhtarlar Derneği, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ve muhtarlar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ahmet Lal, Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini açıkladı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği başkanlığındaki heyet, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Dernek başkanı Kazım Uysal ve beraberindeki muhtarlar, ziyarette, görevine asaleten atanan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal'a "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Ahmet Lal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yaklaşan Muhtarlar Günü dolayısıyla etkinliklerle muhtarları bir araya getireceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
