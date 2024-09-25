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Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ahilik Haftası'nda Esnafı Ziyaret Etti

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ahilik Haftası'nda Esnafı Ziyaret Etti
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Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ahilik Haftası dolayısıyla Aşağı Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti. Yılmaz, esnafla sohbet ederek zanaatkarların ilçenin gelişimindeki önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Ahilik Haftası kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Yılmaz, Aşağı Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, onlarla sohbet etti.

İlçenin gelişmesinde zanaatkarların çok önemli rol oynadığını kaydeden Yılmaz, esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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